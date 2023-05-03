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Çiftçiye erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çiftçi için yeni emeklilik reformu geliyor

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Giriş: 03.05.2023 10:49
Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.
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Çiftçiye erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çiftçi için yeni emeklilik reformu geliyor
Çiftçiye erken emeklilik müjdesi! Milyonlarca çiftçi için yeni emeklilik reformu geliyor
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