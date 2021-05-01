CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! 3 milyarlık cevapsız sorular

Son dakika haberine göre; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesinin maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı.