CHP’li İBB 100 bin konut vaadi tutmadı! KİPTAŞ neden sınıfta kaldı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde KİPTAŞ aracılığıyla yapılacak 100 bin konut vaadini yerine getiremedi. İBB tarafından kentsel dönüşüme ayrılan bütçe ise azaltıldı. 2019 öncesinde ise KİPTAŞ'ın tamamladığı konut sayısı 100 bine ulaşmıştı.

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