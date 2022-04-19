19 Nisan 2022, Salı
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Cep telefonu fiyatları düşecek mi?
Cep telefonu satışlarında yeni düzenlenmeye gidildi. Özel Tüketim Vergisi matrahı yeniden belirlendi. Peki fiyatlar düşecek mi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek aktardı. MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.