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Çalışan annelerin rapor parası nasıl hesaplanır? İşte maaşa göre annelerin rapor parası

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 10:01
Son dakika ekonomi haberi... Çalışan annelerin İş göremezlik ödeneği ne kadar? Rapor parası nasıl hesaplanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Brüt maaş İş göremezlik ödeneği

6.471 TL 16.105,60 TL
6.500 TL 16.177,77 TL
7.000 TL 17.422,22 TL

7.250 TL 18.044,44 TL
7.500 TL 18.666,66 TL

7.750 TL 19.288,88 TL
8.000 TL 19.911,11 TL

8.250 TL 20.533,33 TL
8.500 TL 21.155,55 TL

8.750 TL 21.177,77 TL
9.000 TL 22.400,00 TL

9.250 TL 23.022,22 TL
9.500 TL 23.644,44 TL

9.750 TL 24.266,66 TL
10.000 TL 24.888,88 TL

GÜNLÜK YENİ ÖDEMELER

2022 Ocak 2022 Temmuz Günlük

*Ayakta tedavide 111,20 TL 143,80 TL
*Yatarak tedavide 83.40 TL 107,85 TL
*Annenin 12.454 TL 16.105,60 TL

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