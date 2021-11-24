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Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var

A Haber
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Giriş: 24.11.2021 13:25
Güncelleme:24.11.2021 13:25
Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' iddiaları da konuşuluyor. Şekerde fiyat neden artıyor? Şeker mi yok? Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
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