24 Kasım 2021, Çarşamba
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Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var
Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' iddiaları da konuşuluyor. Şekerde fiyat neden artıyor? Şeker mi yok? Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu.