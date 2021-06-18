Bu fırsat kaçmaz! Ekim sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen emekli olacak

Bağ-Kur’lular prim borcunu yapılandırarak pek çok avantaja kavuşacak. İsteğe bağlı da kapsamda olacak. Başvurmayanların ise borcu silinip hizmet süresi dondurulacak. Ekim sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen emekli olacak. Ekonomideki son gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

KİMLER YARARLANACAK?

*Geçmiş dönemden Bağ-Kur prim borcu olanlar

*Geçmiş dönemde primleri silinen Bağ-Kurlular

*Borcunu tamamen sildirmek isteyenler

HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?

*Ekim sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen emekli olacak

*Silinen günleri ihya edenler şartlar tamamsa emekli olabilecek

*Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvurulacak

*İhya için başvuru 1 Temmuz-31 Ağustos arasında yapılacak

NASIL ÖDENECEK?

*Ödemeler 31 Ekim'e kadar tamamlanacak

*Borçluların faizleri silinecek isterlerse taksit yapılacak

*İhyada güncel asgari ücret değil geçmiş yıllardaki prim kullanılacak

*Geçmiş primlere sadece enflasyon farkı eklenecek

BAŞKA AVANTAJLAR NELER ?

*İlk taksiti ödeyen 60 günden fazla borcu yoksa sağlıktan yararlanacak

*İcra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.

*İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek.

*Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de faydalanabilecek.

1- BABALIK İZNİ

*Eşi doğum yapan erkek SSK'lı işçi 5 gün izin yapar

*İşçi babaya; evlenmesi veya evlat edinmesi halinde 3 gün izin verilir

*Doğumda annenin kullanamadığı izinler babaya verilir

*Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine 8 hafta izin kullandırılıyor.

2- MAZERET İZİNLERİ

*Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, 10 gün babalık izni verilir

*Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir

*Gazeteci baba, eşi doğum yaptığı zaman 3 gün izin kullanır

3- ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR

*En az yüzde 70 ve üzerinde engelli ya da hasta çocuğu olan memura yılda 10 gün izin verilir

4- YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI

*Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilir.

*Anne çalışmak zorunda ise baba yarım çalışma hakkını kullanır

*3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 180 güne kadar yarım çalışır

5- SÜT PARASI BABAYA

*Anne sigortalı değilse, süt parası babaya ödeniyor.

6- ÜCRETSİZ SAĞLIK

*İşsiz kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir.

7- DUL AYLIĞI ERKEĞE DE ÖDENİR

*Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı eşi vefat eden erkeklere de ödenir

8-ASKERLİK ERKEN EMEKLİ EDER

*Sigortadan önce askerlik yapan erkekler borçlanınca 1 yıl erken emekli olabilir