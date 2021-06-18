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Bu fırsat kaçmaz! Ekim sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen emekli olacak
KİMLER YARARLANACAK?
*Geçmiş dönemden Bağ-Kur prim borcu olanlar
*Geçmiş dönemde primleri silinen Bağ-Kurlular
*Borcunu tamamen sildirmek isteyenler
HANGİ İŞLEMLER YAPILACAK?
*Ekim sonuna kadar borcu yapılandırıp ödeyen emekli olacak
*Silinen günleri ihya edenler şartlar tamamsa emekli olabilecek
*Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvurulacak
*İhya için başvuru 1 Temmuz-31 Ağustos arasında yapılacak
NASIL ÖDENECEK?
*Ödemeler 31 Ekim'e kadar tamamlanacak
*Borçluların faizleri silinecek isterlerse taksit yapılacak
*İhyada güncel asgari ücret değil geçmiş yıllardaki prim kullanılacak
*Geçmiş primlere sadece enflasyon farkı eklenecek
BAŞKA AVANTAJLAR NELER ?
*İlk taksiti ödeyen 60 günden fazla borcu yoksa sağlıktan yararlanacak
*İcra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
*İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek.
*Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de faydalanabilecek.
1- BABALIK İZNİ
*Eşi doğum yapan erkek SSK'lı işçi 5 gün izin yapar
*İşçi babaya; evlenmesi veya evlat edinmesi halinde 3 gün izin verilir
*Doğumda annenin kullanamadığı izinler babaya verilir
*Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine 8 hafta izin kullandırılıyor.
2- MAZERET İZİNLERİ
*Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, 10 gün babalık izni verilir
*Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir
*Gazeteci baba, eşi doğum yaptığı zaman 3 gün izin kullanır
3- ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR
*En az yüzde 70 ve üzerinde engelli ya da hasta çocuğu olan memura yılda 10 gün izin verilir
4- YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI
*Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilir.
*Anne çalışmak zorunda ise baba yarım çalışma hakkını kullanır
*3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek 180 güne kadar yarım çalışır
5- SÜT PARASI BABAYA
*Anne sigortalı değilse, süt parası babaya ödeniyor.
6- ÜCRETSİZ SAĞLIK
*İşsiz kalan bir baba sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir.
7- DUL AYLIĞI ERKEĞE DE ÖDENİR
*Dul aylığı olarak tarif edinen ölüm aylığı eşi vefat eden erkeklere de ödenir
8-ASKERLİK ERKEN EMEKLİ EDER
*Sigortadan önce askerlik yapan erkekler borçlanınca 1 yıl erken emekli olabilir