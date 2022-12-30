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Borsa yılı çifte rekorla kapattı

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Giriş: 30.12.2022 18:35
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 5509 puan ile en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde ise rekor seviyesini 5562 puana çıkardı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile inşaat oldu.
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