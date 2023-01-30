30 Ocak 2023, Pazartesi
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Borçlar nasıl yapılandırılacak? Vergi yapılandırma rehberi!
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geçtiğimiz cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Teklifle tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primi yapılandırılarak ödenebilecek. Vergi yapılandırma rehberini ve örnek hesaplamaları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.