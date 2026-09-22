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Ağustos 2026 konut raporu açıklandı: Ev fiyatları ve satış rakamları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ağustos 2026 konut raporu açıklandı: Ev fiyatları ve satış rakamları

Türkiye'de konut piyasasına ilişkin Ağustos 2026 konut raporu açıklandı. Rapora göre ortalama ev satış fiyatı 5 milyon 311 bin TL'ye ulaştı. Ankara fiyat artışıyla öne çıkarken, İstanbul satış ve ortalama konut fiyatıyla zirvedeki yerini korudu. A Para ekibinden Ahmet Tunahan Şimşek, konut piyasasındaki son durumu aktardı. TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber canlı yayınında konut fiyatları ve piyasadaki gelişmeleri değerlendirdi.

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