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Bir ilde daha petrol heyecanı

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 09:19
Bu kez Antalya Kumluca'daki Alakır-2 tespit kuyusunda sondaj yapılıyor. 14 bin metrekarelik alandan yeni bir petrol rezervi müjdesi bekleniyor.
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