Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor! Benzinin litre fiyatı 5 TL bandına gerilemesi bekleniyor |Video

Son dakika haberi... Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor. Yapılması planlanan indirimle birlikte İstanbul'da litre fiyatı 6,60 lira seviyelerinden olan benzinin 5 lira bandına gerilemesi bekleniyor. Peki petrol fiyatlarındaki bu tarihi düşüş ne zaman pompaya yansıyacak? Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapılması planlanıyor? A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, araç sahiplerinin merakla beklediği soruların yanıtını canlı yayında verirken, indirimin gerçekleşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının son 14 ayın en düşük seviyesine inmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Petrol fiyatları Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşü gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Cuma gününe göre değer kaybı yüzde 30'u aşan brent petrolün varil fiyatı 45 dolardan 31 dolara düştü.. Petroldeki fiyat düşüşünün ardındaki neden OPEC'in 5-6 Mart'taki toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesi ile ilgili karar alınamaması oldu.

OPEC üyeleri 1,5 milyon varil kesinti önerirken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmeyerek, rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu bildirdi. Suudi Arabistan ise buna karşılık ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı.

Petrol yıla 66 dolardan başlamış, korona virüs salgınının etkisiyle 50 dolara kadar gerilemişti.

BENZİN VE MOTORİNDE TARİHİ İNDİRİM

Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor. Yapılması planlanan indirimle birlikte İstanbul'da litre fiyatı 6,60 lira seviyelerinden olan benzinin 5 lira bandına gerilemesi bekleniyor. Peki petrol fiyatlarındaki bu tarihi düşüş ne zaman pompaya yansıyacak? Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapılması planlanıyor? A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, araç sahiplerinin merakla beklediği soruların yanıtını canlı yayında verirken, indirimin gerçekleşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının son 14 ayın en düşük seviyesine inmesinin öngörüldüğünü söyledi.

BENZİNDE TARİHİ İNDİRİM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktaran Ovucu, akaryakıt fiyatlarındaki indirimin litre bazında 60 ila 80 kuruş arasında gerçekleşmesinin beklediğini söyledi. Yarın (10 Mart 2020 Salı) gece itibariyle indirimin pompaya yansımasının beklediğini söyleyen Ovucu, benzinde litre bazında 80 kuruşun üzerinde, motorin de ise 60 kuruşun üzerinde bir indirim beklendiğini ifade etti.