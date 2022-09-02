Benzin 18,5 liraya düşecek! Akaryakıt fiyatlarında indirim bu gece başlıyor

Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası araç sürücülerini sevindiren bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş bir indirim gerçekleşecek. Yapılacak indirim sonrası benzinin 18,5 lira seviyesine inmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları... .