02 Eylül 2022, Cuma
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Benzin 18,5 liraya düşecek! Akaryakıt fiyatlarında indirim bu gece başlıyor
Son dönemde brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası araç sürücülerini sevindiren bir haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 1 lira 51 kuruş, motorinde ise 2 lira 41 kuruş bir indirim gerçekleşecek. Yapılacak indirim sonrası benzinin 18,5 lira seviyesine inmesi bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İstanbul Ankara İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları... .