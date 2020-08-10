10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Flaş "Aktif Rasyosu" kararı

BDDK'dan yeni normalleşme adımı! Flaş "Aktif Rasyosu" kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 09:41
Son dakika... BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü. Detayları A Para Ankara haber müdürü Murat Ovucu, A Haber canlı yayınında aktardı. BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

BDDK açıklamasına göre; ihtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu (AR) düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir.

BDDK'dan yeni normalleşme adımı
BDDK'dan yeni normalleşme adımı
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı
Bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı
Türkiye’nin istikrarı neden hedefte?
Türkiye’nin istikrarı neden hedefte?
2. elde fiyatlar düşecek mi?
2. elde fiyatlar düşecek mi?
Ekonomik saldırının arkasında kimler var?
Ekonomik saldırının arkasında kimler var?
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Altında düşüş devam edecek mi?
Altında düşüş devam edecek mi?
'Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek! Hedef Türkiye...'
'Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek! Hedef Türkiye...'
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Türkiye dimdik ayakta
Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Türkiye dimdik ayakta
Milli ekonomi kimleri neden rahatsız ediyor?
Milli ekonomi kimleri neden rahatsız ediyor?
Daha Fazla Video Göster