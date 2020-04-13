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BDDK'dan bankalara kredi çağrısı |Video
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben özel bankalar eleştirdi "kamu bankalarında krediler artarken, özel bankaların kredi hacminin 5 milyar TL daraldığını" ifade etti. BDDK Başkanı Akben, "bankaları kredi kanallarını açık tutması konusunda da uyardı.
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