BDDK'dan bankalara kredi çağrısı |Video

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben özel bankalar eleştirdi "kamu bankalarında krediler artarken, özel bankaların kredi hacminin 5 milyar TL daraldığını" ifade etti. BDDK Başkanı Akben, "bankaları kredi kanallarını açık tutması konusunda da uyardı.