05 Nisan 2022, Salı
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimlerle iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri bu ayın son haftası hesaplara yatacak. Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını ve bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.