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11 il için meteorolojik uyarı: Yağış hafta sonuna kadar sürecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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11 il için meteorolojik uyarı: Yağış hafta sonuna kadar sürecek

İstanbul'da salı gecesinden bu yana etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgârın gün boyunca sürmesi bekleniyor. Meteoroloji, megakentte yerel olarak metrekareye 60 ila 80 kilogram yağış düşebileceği uyarısında bulunurken, Arnavutköy, Sarıyer, Eyüpsultan, Beykoz ve Şile çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Yurt genelinde 10 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Ekipler, su baskını riskine karşı önlemlerini artırdı.

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