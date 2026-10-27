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İstanbul'da yağış ve rüzgâr alarmı! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da yağış ve rüzgâr alarmı! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak yağış ile kuvvetli rüzgâr, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Mesai ve okul saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a ulaştı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sahadaki son durumu aktarırken vatandaşlara su baskınlarına karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

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