Emekliye ödeme takvimi! Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaşın gözü Temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağkur'luya ne kadar artış yapılacak? Memur emeklisi ve memur zammında son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.
Milyonların gözü Temmuz'da yapılacak olan maaş artışında.
Peki bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? SSK ve Bağkur'lunun artışı ne kadar olacak? Memur emeklisi ve memura zam ne kadar olacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
EK ARTIŞ OLUR MU?
Bir takvim işliyor. Meclis'ten gelen açıklamalar var. Temmuz'da hem memura hem emekliye zam yapılacak. Zaten yasal olarak memurlar ve emekliler zamlarını alacaklar. Orada bir ek artış olur mu o beklenti var. Onun üzerine çalıştıklarını söylemişti zaten Sayın Akbaşoğlu.
İKRAMİYE DÖNEMİ YAKLAŞTI
Bir yandan da emeklilerin ikramiye dönemi yaklaştı. Zamdan önce yani Temmuz'dan önce ikramiye var. 25-30 Nisan arasındaki son hafta Ramazan bayramı ikramiyesi gelecek.
Herkese şu anda 1.100 TL olarak veriliyor bütün emekliler maaşı ne olursa olsun 1.100 lira olarak alıyorlar. Burada da bir artış söz konusu onun üzerine çalışılıyor.
Sayın Cumhurbaşkanına da sorulmuş. Üzerinde çalışılacağını değerlendirileceğini söylemişti.
3 Temmuz'da SSK ve Bağkur'luya enflasyon artışı olacak. Pazartesi günü enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla 3 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak. İki aylık enflasyona baktığınız zaman 16,75'lik bir oran var şu anda SSK ve Bağkur'lunun enflasyon zammı 16,75 zaten kesinleşmiş durumda bunun üzerine Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları eklenecek.
Tahminler yüzde 20 ve üzeri olması şeklinde ama orada da belki Ocak ayında yapıldığı gibi bir taban maaş yükseltilmesi olabilir. Ocak ayında 2.500 TL'ye çıkartılmıştı en düşük emekli maaşı. Onun yükseltilmesi söz konusu bir ek zam şeklinde.
Memur emeklisine ve memura da yüzde 7 toplu sözleşme zammı olacak yine 3 Temmuz'da enflasyon açıklandığında. Ayrıca Ocak ayında verilen 7,5'luk toplu sözleşme zammı ki 2,5 puanı zaten ek zamdı onun üstünde oluşan enflasyon da onlara ilave edilecek. Şu anda 2 aylık enflasyon farkı zaten 8,95'i bulmuş durumda.
4-8 Temmuz'da Kurban bayramı ikramiyesi var. Orada da yeni bir artış gelirse uygulanacak.
16-25 Temmuz'da da zamlı maaş ve fark ödemesi olacak memur ve memur emeklileri için. Temmuz ayında fark ödemesi olacak.
SSK ve Bağkur emeklileri de 15'inden itibaren zamlı maaşlarını Temmuz'da alacaklar. Yılın ikinci 6 ayı zammı olmuş olacak. 16,75'lik enflasyon farkı zaten oluştu.
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