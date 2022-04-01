Emekliye ödeme takvimi! Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

EK ARTIŞ OLUR MU?

Bir takvim işliyor. Meclis'ten gelen açıklamalar var. Temmuz'da hem memura hem emekliye zam yapılacak. Zaten yasal olarak memurlar ve emekliler zamlarını alacaklar. Orada bir ek artış olur mu o beklenti var. Onun üzerine çalıştıklarını söylemişti zaten Sayın Akbaşoğlu.