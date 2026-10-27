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Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber'de uyardı: İstanbul için saat verdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber'de uyardı: İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtınanın öğleden sonra zayıflamasının beklendiğini belirterek Sarıyer, Beykoz ve Şile hattı için uyarıda bulundu. Antalya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği hortumun oluşumunu da değerlendiren Tek, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere bazı bölgelerde yeni hortum, sel ve su baskını riskine dikkat çekti. Yağışlı sistemlerin 16 Kasım'a kadar aralıklarla etkili olabileceğini söyledi.

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