07 Şubat 2024, Çarşamba
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Bayram ikramiyesi açıklaması! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Adımları atarız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği ile ilgili yaptığı açıklamada "Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.