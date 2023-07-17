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Başkan Erdoğan’ın Körfez turu başlıyor! İlk durak Suudi Arabistan

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 08:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turuna başlıyor. 3 gün sürecek kritik turun öncelikli gündemi ekonomik ilişkiler olacak. Ziyarete ilişkin daha fazla ayrıntıyı A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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