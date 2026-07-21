Gülistan Doku dosyasında kritik operasyon! 15 gözaltı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Delillerin silindiği iddiası üzerine 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu öğrenilirken, operasyonun soruşturmadaki kritik delillere yönelik yürütüldüğü belirtildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında soruşturmada ulaşılan yeni bilgi ve gelişmeleri paylaştı.