20 Aralık 2021, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan maaş zammı için kurmaylarına talimat! Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Asgari ücretin ardından emekli maaşları içinde harekete geçildi. Başkan Erdoğan, SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına refah seviyesini ve alım gücünü artıracak zamların yapılması için kurmaylarına talimat verdi. Zam konusunda masadaki formüller neler? A Para muhabiri Rıfat Fırat ayrıntıları aktardı.