Başkan Erdoğan’dan emekliye “EK ZAM” mesajı: Emeklileri memnun edecek adımı atacağız

Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Memura zam yapılırken emekliye yapılmaması olacak bir şey değil." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Detayları A Haber Spikeri Cansın Helvacı aktardı.

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