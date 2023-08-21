21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’dan emekliye “EK ZAM” mesajı: Emeklileri memnun edecek adımı atacağız
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Memura zam yapılırken emekliye yapılmaması olacak bir şey değil." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Detayları A Haber Spikeri Cansın Helvacı aktardı.