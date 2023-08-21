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Başkan Erdoğan’dan emekliye “EK ZAM” mesajı: Emeklileri memnun edecek adımı atacağız

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 14:17
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Memura zam yapılırken emekliye yapılmaması olacak bir şey değil." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi. Detayları A Haber Spikeri Cansın Helvacı aktardı.
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