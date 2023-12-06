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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye...

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Giriş: 06.12.2023 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapılan Kabine toplantısı yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan asgari ücret ve memur zammına ilişkin net bir açıklama yaparken, enflasyonun da yakın zamanda kontrol altına alınacağının altını çizdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL'lik ikramiyenin süratle hesaplara yatırılacağını vurguladı.
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Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
Asgari ücret ve memur zammı açıklaması
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