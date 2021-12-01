Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakle bekledi asgari ücretle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. "Asgari ücreti en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Çok büyük bir artış olacak. Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Ağaoğlu, “Bugüne kadar olanların çok çok fevkinde bir artış yapacağız dedi ve bu konudaki çalışmanın yürütüldüğünü en kısa sürede açıklayacaklarını ifade etti. Bugün de asgari ücret gelişmeleri başlıyor. Başkan Erdoğan’ın sözleri oldukça önemli. Asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki sorulara bu yönde bir yanıt verdi. Bugüne kadar olanların çok çok fevkinde bir artış olacağını ifade etti.” dedi.

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