Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili de son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, en kısa sürede açıklayacaklarını belirterek, "Çok büyük bir artış olacak" dedi. Peki işveren tarafı ne diyor? İşçiler ne istiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL