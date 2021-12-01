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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili de son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, en kısa sürede açıklayacaklarını belirterek, "Çok büyük bir artış olacak" dedi. Peki işveren tarafı ne diyor? İşçiler ne istiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2021 13:49
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

Milyonların gözü yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek üzere çalışmalarına bugün başlayacak.

Kim ne talep ediyor? Hükümet tarafı ne diyor?

İşte milyonların beklediği asgari ücretle ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

İşveren tarafını TİSK, işçi tarafını Türk-İş temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

HÜKÜMET TARAFI NE DİYOR?
Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar geldi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret müjdesi: Çok büyük bir artış olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.