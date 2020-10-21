Başkan Erdoğan'dan 2053 vizyonu vurgusu! Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası, gelecek 30 yıllık döneme ilişkin yeni bir vizyon çağrısı yaptı. Türkiye ekonomisinde; sanayiden eğitime bir çok alanda dönüşümü içeren başlıklar açıkladı. Başkan Erdoğan "2015 vizyonumuzun esasını oluşturacak olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Hazırlıklar tamamlandığında önümüzdeki 30 yılın yol haritası elinizde olacak." dedi. Eğitim vurgusu önemliydi Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlarda... Bununla birlikte Türkiye'nin ihracatla, sanayi ile büyümesi ve enerji alanında art ardına gelen müjdelerle yeni yol haritasında neler olacak? Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Başkan Erdoğan'ın 2053 vizyonu vurgusu ne anlama geliyor? Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak? Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Alkin'in açıklamaları:

NASIL BİR YOL HARİTASI ÇIKARILACAK?

"Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarında altını çizdiği en önemli hususlardan bir tanesi fikri iktidardı. Burada fikriyat ile bağlantılı iktidardan bahsedilen aslında Türkiye'nin entelektüelite anlamında yani yüksek öğretimden başlayarak, doktora öğrencilerine yönelik önemli atılımların ve haberlerinin de gündeme geldiği bir süreci yaşıyoruz. Bu çerçevede özelikle 2003 ile 2015 arası birinci nesiller dediğimiz; Türkiye ekonomisini, Türkiye'de sanayiyi, araştırma geliştirme alanını, dijitalleşmeyi önemli ölçüde ileriye taşıyacak olan reformları tamamlaması sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği husus bundan sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlarla ilgili sürece start verilmesi.

Burada ikinci ve üçüncü nesil reformlarla Türkiye'de çok önemli bir değişime özelikle entelektüelite noktasında daha çok sayıda yüksek öğretim mezunu, bu yüksek öğretim mezunlarının Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ile ilgili öne sürdüğü ve ilerleme kaydettiği projeleri gerçekleştirecek kabiliyetlere sahip olması, Türkiye'nin bu dijital çağ ile ilgili olarak gereken hazırlıkları yapacak şekilde bir nesil yetiştirmesi ve bu çerçevede de Türkiye'nin bu gerçekleştirdiği büyük buluşlarla ve büyük keşiflerle giderek dünya ekonomisinde ve dünya siyasetinde; insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları, deniz altında 3 bin metreye kadar inen deniz robotları...Bu ve buna benzer yüksek teknoloji gerektiren alanlarda giderek sesi duyulan bir ekonomi haline dönüşmesi... Örneğin elektrikli otomobilde belkide dünyada en çok ses getirecek olan otomobillerden bir tanesi yerli otomobil olarak yapma mücadelemiz gibi."

ORTA VADEDE BUNLAR İÇİN NASIL BİR ADIM ATILACAK? YAKIN VADEDE NELER BEKLENİYOR?

Orta-uzun vadede Türkiye'nin eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve burada eğitim alanıyla ilgili ikinci ve üçüncü nesil reformlar geleceğin dünyası için hangi mesleklere hangi teknoloji alanında hangi nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulacak bu noktada bir yeniden yapılandırman söz ediyor. Belki anaokulundan başlayarak, yapay zekadan başlayarak pek çok alanda gelecek nesilleri yetiştirmekten söz ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NESİL REFORMLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR OLACAK

Kısa vade de ise ağırlıklı olarak Türkiye'nin yüksek katma değerli ürün üretme kabiliyetiyle ilgili olarak ve ekonomide üretim maliyetlerini yönetmeye yönelik olarak ikinci ve üçüncü nesil reformlara işaret etmek gerekir. Örneğin şimdilik 405 milyar metreküp olarak ifade ettiğimiz Karadeniz'deki dev doğalgaz keşfini yeni keşiflerle devam ettirmek suretiyle belki 2023'e doğru bir 1 trilyon metreküpe çıkması olasılığına bağlı olarak Türkiye'nin artık enerji maliyetlerini kendisi yöneten ekonomi olması gibi, tarımda yeni atılımlarla Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen ülke olma kabiliyetlerini daha da güçlendirmesi, tarım ve gıda fiyatlarını kendisi yöneten ekonomi olması gibi süreçlerden söz ediyoruz.

Bunların hepsi bir tarafta enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı noktasında çok önemli ve olumlu sonuçları ortaya koyacağı gibi aynı zamanda Türkiye'nin kilogram başına daha yüksek katma değerli ürünler üretmesi suretiyle ihracatımızın katlanması, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatından elde ettiği gelirin sıçraması ve cari işlemler açığı veren bir ülkeden cari işlemler dengesinde sürdürebilirliği yakalayan, 2023 ve sonrasında da cari işlemler fazlası veren bir ekonomiye dönüşme olarak tüm bu süreçleri özetleyebiliriz. Dolayısıyla bunun saç ayağı olarak da ikinci ve üçüncü nesil reformlar hayati önem taşıyor olacak.

BUNLAR GERÇEKLEŞİRKEN BÖLGESEL NASIL BİR KONJONKTÜR BEKLENİYOR?

Türkiye bugünden 2023'e, 2023'ten 2053'e hiç şüphesiz milli teknoloji hamlesi, yeni nesil bir milli ekonominin inşası, milli ulaşım stratejileri ile ilgili olarak Türkiye'nin özellikle dijitalleşme dediğimiz alanda; yazılım ve donanım ile ilgili tüm süreçleri kendisi üreten, kendi imkanlarıyla kendi uzmanlarıyla üreten bir ekonomiye dönüşmesi; havacılık alanında, demir yollarında, karayollarında ve deniz yollarında kendi taşıtlarını kendisi üretebilen ve bunları kendi uzmanlarıyla, kendi yerli-milli yazılım ve donanımlarıyla yapan bir Türkiye...

YENİ NESİL BİR MİLLİ EKONOMİNİN İNŞASI

Dolayısıyla milli ulaşım hamlesini tamamıyla kendi imkanlarıyla gerçekleştiren bir ülke ya da bütün bunları gerçekleştirirken dünyaya bu alanlarda üretilen yerli ve milli ürünlerle, yüksek teknolojilerle yüksek katma değere sahip ürünlerle daha yüksek ihracat gerçekleştiren bir ülke... Ve gerçekleştirdiği bu yüksek ihracatla da Merkez Bankası rezervlerini giderek güçlendiren bir Türkiye... Bu güçlenen Merkez Bankası rezervi ile de bir yeni nesil milli ekonominin inşasının sürmesi olarak bu süreçleri ifade etmek mümkün. Sürdürülebilir bir kalkınma, sürdürebilir bir büyümeye dayalı, cari işlemler açığı veren bir ülkeden cari işlemler fazlası veren ülkeye doğru hızla dönüşen bir Türkiye'yi özetlemiş oluyoruz bu noktada.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 2053 VİZYONU VURGUSU

Başkan Erdoğan "2015 vizyonumuzun esasını oluşturacak olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına yeni başlıyoruz. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Hazırlıklar tamamlandığında önümüzdeki 30 yılın yol haritası elinizde olacak." dedi.