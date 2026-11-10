Bakan Yumaklı'dan A Haber'de COP31 mesajı: İklim krizinde risk yönetimi

İklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya'da COP31 Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bu dev zirvede Türkiye'nin iklim vizyonu, tarım ve orman politikaları ile sürdürülebilir gelecek adımları masaya yatırıldı. A Haber canlı yayınına katılarak A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim krizinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek küresel iş birliği, bütüncül yaklaşım ve su merkezli risk yönetimi vurgusu yaptı.