Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı

Başkan Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

Yüz yüze eğitimden yerli aşıya kadar birçok konuya değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Kampanyası ile toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını da belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İşsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimize sunduğumuz kaynağın tutarı 39 milyarı buldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla yoksullukla mücadelede en kapsamlı programları biz hayata geçirdik. Sosyal yardımların milli gelir içindeki payını yüzde 1.27 seviyesine ulaştırdık. Türkiye BM verilerinde artık yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Biz Bize yeteriz kampanyasında toplanan, 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı bin lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Normalleşme desteği kapsamında 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1,1 milyar lira destek verdik. Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUBİTAK vasıtasıyla stajyer araştırmacı burs programını başlatıyoruz. Lisans seviyesindek 1000 gencimiz TÜBİTAK tarafından desteklenen programdan faydalanacak. Bu denli büyük proje tabanlı lisans burs programın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri, sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

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