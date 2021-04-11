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Başkan Erdoğan tarihi duyurdu! Emekli ikramiyesine zam sinyali!

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Giriş: 11.04.2021 16:24
Güncelleme:11.04.2021 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabul etti. Başkan Erdoğan, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri hakkında da flaş açıklamalarda bulundu. Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi açıklayan Başkan Erdoğan, "Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" dedi. Peki, emekli maaşlarına zam gelecek mi? İşte detaylar...
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