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11.04.2020

Başkan Erdoğan talimat verdi! Kadınlara sosyal yardım miktarı arttı | Video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin % 61’ini kadınların oluşturduğunu kaydetti. Talimatı Başkan Erdoğan vermişti.

Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile artırıldığını ifade ederek; "Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; Şartlı Doğum Yardımını 100 TL'ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL'ye çıkardık" dedi.

433 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları ) ile, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını hatırlatan Selçuk; "2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

BÜTÇE KAYNAKLARIMIZIN ROLÜ BÜYÜKTÜR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte sosyal koruma alanına ilişkin bütün hizmetlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında toplandığını hatırlatan Bakan Selçuk; "Bu süreçte zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiriyor ve uyguluyoruz." diye konuştu.

Selçuk, "Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür." ifadelerini kullandı.

%29'LUK ARTIŞA GİDİLDİ
Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, sosyal yardım harcamalarını rekor seviyede artırıldığını ve kaynakların mali disiplin içerisinde amacına uygun olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da %29'luk artışa gidildi.

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