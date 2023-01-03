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Başkan Erdoğan memura ve emekliye yüzde 25 zam olacağını açıkladı! İşte yeni maaşlar
MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 37,261.
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,081
Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 12,133
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 12.276,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,345
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut maaş: 27.574,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 34,467
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 15.810,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,762
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 13.747,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 17,183
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 18.853,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 23,566
Hemşire (Üniv. mez) 5/1
Mevcut maaş: 11.828,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 14,785
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 16.205,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 20,256
Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 12,625
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 25.984,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 32,048
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 15.311,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,138
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 12.752,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,094
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 15.485,00
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,356
MEMUR EMEKLİLERİ (TL)
Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 21.905,20
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 27,381
Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 19.361,41
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 24,201
Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.429,13
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,286
Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.269,57
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,086
Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343
Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 12.691,14
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,863
Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 7.731,57
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,663
Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut maaş: 7.265,86
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,081
Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 9.115,72
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 11,393
Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut maaş: 6.343,71
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 7,928
Emekli Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 17.340,84
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 21,675
Emekli İmam-hatip
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343
Emekli Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
En düşük memur maaşı 11 bin 381 TL oldu
En düşük memur emeklisi 7 bin 598 TL oldu
EMEKLİ ÜCRETLERİ
SSK 200 bin öncesi 6 bin 84 TL
SSK 2000 bin sonrası 4 bin 375 TL
Bağ-Kur esnaf 5 bin 245 TL
Bağ-Kur tarım 4 bin 375 TL