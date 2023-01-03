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Başkan Erdoğan memura ve emekliye yüzde 25 zam olacağını açıkladı! İşte yeni maaşlar

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Giriş: 03.01.2023 16:12
Günün erken saatlerinde TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 oldu. Rakamların açıklanmasından sonra refah payı hariç memur-memur emeklisi ve emeklinin zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 15,40 oranında enflasyon farkı verilecek. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,48 oranında artacak. Rakamlardan sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Sözleşmeliye Kadro Şöleni’nde konuşan Başkan Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İşte yeni memur-memur emeklisi ve emeklinin maaşları…

MEMUR MAAŞLARI (TL)

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29.809,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 37,261.

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15.848,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,081

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9.707,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 12,133

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12.276,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,345

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27.574,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 34,467

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15.810,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,762

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13.747,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 17,183

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18.853,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 23,566

Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11.828,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 14,785

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16.205,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 20,256

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 12,625

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25.984,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 32,048

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15.311,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,138

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12.752,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,094

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15.485,00

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 19,356

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21.905,20

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 27,381

Emekli Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19.361,41

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 24,201

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.429,13

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,286

Emekli Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.269,57

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,086

Emekli Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12.691,14

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 15,863

Emekli Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7.731,57

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,663

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7.265,86

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,081

Emekli Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9.115,72

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 11,393

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6.343,71

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 7,928

Emekli Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17.340,84

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 21,675

Emekli İmam-hatip

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343

Emekli Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 25 zamlı yeni maaş: 9,343

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı 11 bin 381 TL oldu

En düşük memur emeklisi 7 bin 598 TL oldu

EMEKLİ ÜCRETLERİ

SSK 200 bin öncesi 6 bin 84 TL

SSK 2000 bin sonrası 4 bin 375 TL

Bağ-Kur esnaf 5 bin 245 TL

Bağ-Kur tarım 4 bin 375 TL

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