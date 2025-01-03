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Başkan Erdoğan: İsrail ile ticareti tamamen durdurduk

Başkan Erdoğan: İsrail ile ticareti tamamen durdurduk

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.01.2025 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında yaptığı konuşmada, “Suriye'de 13 yıl boyunca olduğu gibi 7 Ekim 2023'ten beri maruz kaldıkları zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Çeşitli kanallardan gönderdiğimiz 100 bin tonluk insani yardımla Gazzeli mazlumların yükünü bir nebze olsun hafifletmeye çalıştık. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail'le ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke yine Türkiye olmuştur. Ayrıca Filistin Serbest Ticaret Anlaşmasını genişletme müzakerelerimizi tamamlayarak hem Filistin halkının aldığımız karardan zarar görmemesini temin ettik hem de kendilerine ilave katkılarda bulunduk.” dedi.
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