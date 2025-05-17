17 Mayıs 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Göktepe-3’te 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar" ifadelerini kullandı.