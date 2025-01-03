Başkan Erdoğan enflasyon açıklaması! Hedef tek hane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “2023 yılında başlayan geçiş süreci 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla sona ermiş, dezenflasyon süreci başlamıştır. 2024 yılına ait enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etmiştir. Enflasyon Aralık'ta yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44.38'e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 Mayıs ayındaki zirvesine göre 31 puan düşmüştür. 2025 yılında da enflasyon OVP ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerde uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Piyasalar hükümetimize güveniyor. Bu konuda tabi sizin desteğiniz de çok kıymetli. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyasından samimi destek bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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