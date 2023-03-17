17 Mart 2023, Cuma
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Başka bankaların batma riski var mı? Faize dayalı sistemlerin sonu mu? Türk bankaları sapasağlam! A Haber'de değerlendirdi
İsviçre merkezli Credit Suisse'in içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası müdahale etti. Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık borç verildi. Bu adım piyasaları sakinleşitrdi ancak uzmanlara göre küresel bankacılık piyasasında yeni sarsıntılar yaşanabilir. Başka bankaların batma riski var mı? Faize dayalı sistemlerin sonu mu? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner konu ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Doğaner, "Faiz artışları bize zarar vermeye başladı noktasına geldiler." diyerek Türk bankalarında durumun sapasağlam olduğunu vurguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise muhalefetin "IMF ve yüksek faiz" vaadlerini hatırlattı bu krizden çıkarılacak sonucu anlattı.