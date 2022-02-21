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Bakanlıktan fahiş fiyat hamlesi! Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 10:26
Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimini uygulamayan bazı marketlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti ve haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kurdu. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜRKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal anlattı.
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