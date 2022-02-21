21 Şubat 2022, Pazartesi
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Bakanlıktan fahiş fiyat hamlesi! Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor
Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimini uygulamayan bazı marketlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti ve haksız fiyat artışlarına karşı şikayet sistemi kurdu. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜRKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal anlattı.