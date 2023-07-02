02 Temmuz 2023, Pazar
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Bakanlık site aidatı artışına el koydu! Artık yüzde 30'u geçemeyecek
Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın ardından site aidatlarında da ara dönem artışları başlamış, bazı sitelerde yüzde 70'e varan oranda zamlar gerçekleşmişti. Hükümet bu zamlara dur demeye hazırlanıyor. Yüksek zamlar fahiş artış olarak nitelendirilecek ve yüzde 30’luk tavan sınırı uygulamasına geçilecek. Resmi açıklama bakanlık tarafından çok yakında yapılacak.