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Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Tüm paydaşları memnun edecek!

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tüm paydaşları memnun edecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.12.2024 22:06
Yeni yıl asgari ücreti için geri sayım başladı. Gözler 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantıya çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini belirterek "Hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Tüm paydaşları memnun edecek!
Asgari ücret açıklaması: Tüm paydaşları memnun edecek!
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