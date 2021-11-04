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Bakan Fatih Dönmez: Milli enerji için doğruları yapacağız

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Giriş: 04.11.2021 15:56
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, dünyada enerji fiyatlarında genel bir artış olduğunu, bunu faturaya en az yansıtan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı, "Yıllık ortalamaya bakınca faturanın yarısını hükümet karşılar duruma geldi." dedi. Dönmez, Başkan Erdoğan'ın müjdesine değindi, "Hem devletin hem de vatandaşın kasasına yansıyacak" ifadelerini kullandı.
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