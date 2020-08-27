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Bakan Albayrak doğalgaz faturalarında müjdeyi vermişti! A Haber'de flaş açıklama: Faturalarda yüzde 50 rahatlama olabilir
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir televizyon programında doğalgaz faturaları ile ilgili önemli bir müjde vermişti. Doğalgaz rezervinin bulunması ile birlikte faturalarda indirim olacak ve bunun 2023 öncesi olması için de çalışıyoruz açıklamasını yapmıştı. Bakan Albayrak'ın bu açıklamalarına tüketicilerden de akademi dünyasından da olumlu tepkiler geldi.