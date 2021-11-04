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Bakan Adil Karaismailoğlu: 60 milyar TL'lik 103 km metro hattı yapılıyor

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Giriş: 04.11.2021 15:56
Turkuvaz Medya Grubu'nun her yıl geleneksel hale getirdiği Türkiye 2023 Zirvesi'nde enerjiden ulaştırmaya, çevreden bankacılığa kadar birçok başlıkta gelecek vizyonu masaya yatırılıyor. Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları Paneli'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de açılacak" dedi.
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