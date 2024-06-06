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Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı! İlk indirim geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 16:51
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti. ECB, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.
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