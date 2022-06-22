22 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa kömüre dönüyor! Berat Albayrak gördü bir el engelledi... Yerli kömür politikası neden engellendi?
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporuna göre, kömürden elektrik üretimi Avrupa ve ABD'de %20 arttı. Peki Avrupa neden kömüre dönüyor? Yıllar önce dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji Politikası'sını açıkladığında Türkiye'nin stratejisi nasıl engellendi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.