Avrupa kömüre dönüyor! Berat Albayrak gördü bir el engelledi... Yerli kömür politikası neden engellendi?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporuna göre, kömürden elektrik üretimi Avrupa ve ABD'de %20 arttı. Peki Avrupa neden kömüre dönüyor? Yıllar önce dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji Politikası'sını açıkladığında Türkiye'nin stratejisi nasıl engellendi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.