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Avrupa kömüre dönüyor! Berat Albayrak gördü bir el engelledi... Yerli kömür politikası neden engellendi?

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 10:45
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) raporuna göre, kömürden elektrik üretimi Avrupa ve ABD'de %20 arttı. Peki Avrupa neden kömüre dönüyor? Yıllar önce dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji Politikası'sını açıkladığında Türkiye'nin stratejisi nasıl engellendi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

Yerli kömür politikası neden engellendi? YERLİ KÖMÜR POLİTİKASI NEDEN ENGELLENDİ?

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