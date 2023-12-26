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Asgari ücrette kritik hafta! Yılın son haftası karar zamanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 09:38
2024 yılının asgari ücreti belirleniyor. 5 bin TL ikramiyede yasal süreç bitiyor. Emeklilik için prim satın almada son hafta. Emekliliği dolanlar için dilekçe haftası. Emekli zamlarıyla ilgili önemli ipuçları bu hafta.
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