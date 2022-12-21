Asgari ücrette düğüm çözülüyor! 2023 ASGARİ ÜCRETİ 9.000 TL olur mu? Uzman isim net rakam verdi: Benim tahminim...

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücret için görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar üç toplantı yapılan asgari ücret 2023 zam görüşmelerinin ilki 7 Aralık, ikincisi 14 Aralık, üçüncüsü dün 20 Aralık'ta tamamlandı. İşçiler 9 bin TL talep etti, işveren bu teklife ne diyor? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin TL olur mu? Ekonomist Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu tahminini açıkladı. Bayram, "8 bin 250 TL rakamını zikrediyorduk. 9 bin TL beklenti haline geldi. 9 bin TL rakamının düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Olabilir ama 9 bin TL olursa da desteklerin bir hayli artırılması lazım. Benim tahminim 8 bin 750 TL. Bu rakam olursa da bir kısım desteklerin artırılması gerekiyor. En az yüzde 50-60’lık bir artış yapılması gerekiyor." dedi.

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