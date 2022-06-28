28 Haziran 2022, Salı
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Asgari ücrete zam ne kadar olur? Temmuz ayında kim ne kadar zam alacak? Yeni asgari ücrette olası senaryolar…
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı "Asgari ücrete yeni zam müjdesi" A Haber'de yayınlanan "Sebep Sonuç" programında masaya yatırıldı. Olası senaryoları değerlendiren Ekonomist Nejat Özonay, "Ekonomide doğru adımlar atılmaya devam ediyor" mesajı verdi.