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Asgari ücrete zam ne kadar olur? Temmuz ayında kim ne kadar zam alacak? Yeni asgari ücrette olası senaryolar…

A Haber
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Giriş: 28.06.2022 13:44
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı "Asgari ücrete yeni zam müjdesi" A Haber'de yayınlanan "Sebep Sonuç" programında masaya yatırıldı. Olası senaryoları değerlendiren Ekonomist Nejat Özonay, "Ekonomide doğru adımlar atılmaya devam ediyor" mesajı verdi.
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