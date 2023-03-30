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ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? A Haber'de rakam verdi: Sınırı geçecek

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 09:41
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon zamda etkili olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni asgari ücret için rakam verdi.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

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Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
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